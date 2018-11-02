Тюменские энергетики примут участие в развитии «умного» города

СЕГОДНЯ 09:34 2018-11-02T09:34:13+03:00

На круглом столе в Тюменской областной Думе обсудили схему совместной работы властей, опорного вуза и бизнеса по развитию технологий Smart City в Тюмени

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Рост населения и потребления ресурсов приводит города к глобальной трансформации. Для устойчивого развития областной столицы требуется создание инфраструктуры, основанной на интеллектуальных сетях. Новые технологии должны стать фундаментом для интеграции с существующими.

Власть, энергетики, представители транспортного департамента города, ведущего вуза и общественных организаций согласились с тем, что для решения этой задачи в Тюмени необходимо создание форсайт-центров.

Разработка форсайт-проектов подразумевает не только сбор банка трендов и экспертных мнений, но и количественные исследования – статистику, экономику, аналитику на основе больших данных и математического моделирования. В результате специалисты из разных областей, ориентируясь на экономические последствия, ценностные ориентиры населения и предусматривая возможные риски, выстроят оптимальный путь внедрения технологий. Руководитель проекта Smart City, зав.кафедрой автомобильного транспорта Олег Данилов предложил организовать проектный офис в Тюменском индустриальном университете (ТИУ).

Примеры такого сотрудничества уже есть. Энергетическая компания СУЭНКО совместно с ТИУ популяризуют электротранспорт. По подписанному между вузом и компанией соглашению студенты кафедры эксплуатации автомобильного транспорта исследуют зарядные станции для электрокаров и разрабатывают логистику размещения инфраструктуры в Тюмени.

КСТАТИ

Ранее PR-проект «Электротранспорт СУЭНКО», цель которого развитие комфортной городской среды, признали лучшим на региональном этапе Всероссийского конкурса МедиаТЭК-2018 в номинации «Социальная и экологическая инициатива».