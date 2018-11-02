Проезд в тюменских автобусах подорожает на рубль в 2019 году

СЕГОДНЯ 09:15 2018-11-02T09:15:35+03:00

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Тюменцев предупредили о повышении стоимости проезда в 2019 году до 26 рублей за разовую поездку в городских автобусах. К 2020 году стоимость проезда вырастет еще на один рубль – до 27 рублей. Об этом рассказал заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов во время брифинга.

Как передает его слова пресс-служба администрации, тарифы на перевозку на перевозку были установлены еще в 2017 году. Тогда же было принято решение стимулировать пассажиров для безналичной оплаты проезда. Для этого организовали дифференцированные тарифы - при безналичной оплате проезда тариф снижается на 1 рубль. Дифферинцированная система оплаты проезда (наличные, карты ТТС и банковские карты) действует почти во всех автобусах, за исключением 50 единиц транспортных средств. Школьники и студенты могут воспользоваться льготами – в течение учебного года они имеют право на две поездки в день со скидкой в 80% и 50% соответственно. Пенсионеры ездят в общественном транспорте бесплатно круглый год.

Сегодня автобусный парк Тюмени составляет 1150 автобусов со средним возрастом 4,5 года. Более половины из них – низкопольные. Весь без исключения пассажирский транспорт оборудован видеокамерами. В 2019 году парк автобусов обновят, увеличив долю больших автобусов на маршрутах. Особенно это актуально на популярных направлениях, уточнили в администрации.

Кроме того, со следующего года при обилечивании пассажиров будут использоваться только терминалы АСОП, что предполагает отказ от «рулонных» билетов. Это даст более объективную картину пассажиропотока, предполагают в администрации.