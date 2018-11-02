2018-11-02T08:44:53+03:00
Экономика

В правительстве Тюменской области проходит круглый стол на тему газификации регионов

В заседании участвуют Александр Моор и Владимир Якушев
Алексей КОСЕНЧУК
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На заседании представят несколько докладов на тему газификации в регионахНа заседании представят несколько докладов на тему газификации в регионахФото: Алексей КОСЕНЧУК
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В Правительстве Тюменской области в эти минуты проходит круглый стол, посвящённый законодательному обеспечению газификации и развития региональных рынков газа. В заседании принимают участие губернатор Александр Моор, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный, депутаты облдумы и представители нефтегазовой отрасли.

Глава региона пожелал всем конструктивной плодотворной работы и поблагодарил собравшихся за положительную оценку работы в нефтесекторе, которая проводится в регионе.

- Между тем, проблемы в области газификации у нас тоже есть. Поэтому я надеюсь, что сегодня мы сможем обсудить все пути их решения, - подчеркнул Александр Моор.

Стоит отметить, что на заседании представят несколько докладов на тему газификации в регионах. Так, например, замруководителя Федеральной антимонопольной службы уже презентовал дорожную карту по развитию конкуренции в сфере газоснабжения, зампред Комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов внесёт предложения по развитию индустрии СПГ в угольной практике, а заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин поведает о Тюменской практике региональной газификации.

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