2018-11-02T08:20:57+03:00
Здоровье

Врачи поставили тюменку на ноги после инсульта

Теперь женщина снова может жить полноценно и даже водить машину
Лидия Шумкова
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Тюменские врачи спасли жительницу города, которая попала к ним с острым нарушением мозгового кровообращения, иначе говоря инсультом. Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, Валентина, которой было чуть за 40, попала в больницу в парализованном состоянии в мае 2018 года. Ее состояние удалось стабилизировать, но она не могла ходить и нуждалась в посторонней помощи.

Пациентку направили в ГАУЗ ТО «Областной лечебно-реабилитационный центр» на второй этап реабилитации. Там с ней провели курс медикаментозного лечения, а также комплекс физиопроцедур и лечебной физкультуры. Все это помогло поставить женщину на ноги. Даже более того, как говорят родные Валентины, она чувствует себя прекрасно, оставшаяся небольшая скованность в левой руке не мешает ей заботиться о семье и даже водить машину. Родные выразили слова благодарности коллективу «Областного лечебно-реабилитационного центра» за возвращение Валентины к нормальной жизни.

Между тем, врачи предупреждают, что очень важна оперативная доставка пациента в больницу – не более 4,5 часов от момента «удара», а это во многом зависит от окружающих. По словам главного невролога департамента здравоохранения Тюменской области Джинны Лебедевой, в Тюменской области ежегодно порядка 4,5 тысяч человек страдают от инсульта и свести эту цифру к нулю не получится.

- Поэтому важно сделать так, чтобы, даже перенеся инсульт, человек не погиб и не стал инвалидом. Обращайте внимание на окружающих: и родственников, и тех, кому стало плохо на улице — если случится инсульт, то наиболее эффективна специализированная медицинская помощь в течение первых четырех с половиной часов, - прокомментировала она.

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