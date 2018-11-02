В Тюмени гололедица: тюменцев призывают быть особо внимательными
В Тюмени прошел ледяной дождь. Последствия этого редкого и опасного явления налицо – проезжая часть, тротуары мгновенно покрылись коркой так называемого стекловидного льда. Как сообщили в пресс-службе администрации города, все руководители тюменских организаций начали работы по обработке противогололедными материалами тротуаров и проезжей части дорог.
- В первую очередь обеспечивают безопасность движения пешеходов на подходах к школам и детским садам, - уточнили в администрации.
Вместе с тем, ГИБДД по Тюменской области призывает автомобилистов до улучшения погодных и дорожных условий отложить загородные поездки. Пенсионерам же лучше отложить походы на улицу, пока не подтает образовавшаяся корка льда на тротуарах и проезжих частях.
- ГИБДД работает во взаимодействии с дорожными службами, контролируя обстановку на федеральных трассах, уже обработанных противогололедными материалами. Обстановка на дорогах контролируемая, всплеска ДТП не наблюдается, - уточнили в госинспекции.