В Тюмени гололедица: тюменцев призывают быть особо внимательными

СЕГОДНЯ 07:47 2018-11-02T07:47:19+03:00

Работы по обработке противогололедными материалами тротуаров и проезжей части дорог уже идут. Фото из группы "Тюмень наш дом" в ВК

Специалисты уже принимают все меры по обеспечению безопасности

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В Тюмени прошел ледяной дождь. Последствия этого редкого и опасного явления налицо – проезжая часть, тротуары мгновенно покрылись коркой так называемого стекловидного льда. Как сообщили в пресс-службе администрации города, все руководители тюменских организаций начали работы по обработке противогололедными материалами тротуаров и проезжей части дорог.

- В первую очередь обеспечивают безопасность движения пешеходов на подходах к школам и детским садам, - уточнили в администрации.

Вместе с тем, ГИБДД по Тюменской области призывает автомобилистов до улучшения погодных и дорожных условий отложить загородные поездки. Пенсионерам же лучше отложить походы на улицу, пока не подтает образовавшаяся корка льда на тротуарах и проезжих частях.

- ГИБДД работает во взаимодействии с дорожными службами, контролируя обстановку на федеральных трассах, уже обработанных противогололедными материалами. Обстановка на дорогах контролируемая, всплеска ДТП не наблюдается, - уточнили в госинспекции.