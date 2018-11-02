Владимир Якушев проведёт в Тюмени пресс-конференцию по вопросам развития городской среды

СЕГОДНЯ 06:42 2018-11-02T07:32:58+03:00

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Глава Минстроя Владимир Якушев сегодня, 2 ноября, проведёт в Тюмени пресс-конференцию, посвящённую национальному проекту «Жильё и городская среда». Кроме того, экс-губернатор Тюменской области примет участие в круглом столе комитета Госдумы по энергетики, темой которого станет газификация регионов.

Владимир Якушев был главой Тюменской области с 2005 по 2018 год. В мае 2018 его назначили главой Министерства строительства и ЖКХ РФ, преемником на посту губернатора стал Александр Моор.

Напомним, что в последний раз Якушев находился в Тюмени 9 сентября. Тогда он принял участие в выборах губернатора Тюменской области и депутатов городской думы.