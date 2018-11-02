2018-11-02T07:32:58+03:00
Политика

Владимир Якушев проведёт в Тюмени пресс-конференцию по вопросам развития городской среды

Глава Минстроя проведёт пресс-конференцию, посвящённую национальному проекту
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Владимир Якушев расскажет тюменцам о газификации регионовВладимир Якушев расскажет тюменцам о газификации регионовФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Глава Минстроя Владимир Якушев сегодня, 2 ноября, проведёт в Тюмени пресс-конференцию, посвящённую национальному проекту «Жильё и городская среда». Кроме того, экс-губернатор Тюменской области примет участие в круглом столе комитета Госдумы по энергетики, темой которого станет газификация регионов.

Владимир Якушев был главой Тюменской области с 2005 по 2018 год. В мае 2018 его назначили главой Министерства строительства и ЖКХ РФ, преемником на посту губернатора стал Александр Моор.

Напомним, что в последний раз Якушев находился в Тюмени 9 сентября. Тогда он принял участие в выборах губернатора Тюменской области и депутатов городской думы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Правительстве Тюменской области проходит круглый стол на тему газификации регионов
Врачи поставили тюменку на ноги после инсульта
В Тюмени гололедица: тюменцев призывают быть особо внимательными
В Тюмени поймали серийных вымогателей
В Тюмени на несколько часов погаснут сразу четыре светофора
Погода 2 ноября в Тюмени: облачно и дождь со снегом
В Ишиме пройдет первый областной семейный чемпионат по собиранию пазлов
Тюменский аэропорт «Рощино» преобразится до неузнаваемости
На участке трассы Екатеринбург - Тюмень перекроют движение
Тюменский рынок недвижимости: каким город станет через пять лет
Югорские спортсмены отметят День народного единства в Екатеринбурге
Пьяный тюменец взял машину работодателя, чтобы продолжить «банкет»
Пожилая тюменка, угодившая под колеса автобуса, скончалась
Жительница Тюменской области грозилась убить беременную соперницу
Один из индустриальных парков Тюменской области полностью укомплектован
Под Тюменью иномарку на летней резине вынесло на «встречку»
Стал известен график работы тюменских поликлиник в праздники
Тела двух человек обнаружены в сгоревшем доме на Тобольском тракте
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 крупнейших банков на рынке автокредитования по итогам 1 полугодия
В Тюмени авто с нетрезвой компанией влетело в ограждение строящейся развязки
Около 200 тюменских дзюдоистов сразятся за места в областной сборной
Тюменские врачи вернули зрение глухонемой пациентке
СКР выясняет причины убийства жителя Тобольского района собственным братом
Тюменские биатлонисты прибыли на контрольные старты в Финляндию
На одном из оживленных перекрестов Тюмени погаснет светофор
Погода 1 ноября в Тюмени: ожидается снег