В Тюмени на несколько часов погаснут сразу четыре светофора

СЕГОДНЯ 06:20 2018-11-02T06:20:41+03:00

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В Тюмени сегодня, 2 ноября, отключат несколько светофорных объектов. Все они расположены на довольно оживленных перекрестках.

Как передает МКУ «Тюменьгортранс», с 9.30 до 16 часов погаснет светофорный объект на пересечении улиц Республики и Профсоюзной. Причина отключения связана с плановыми работами МКУ «Тюменьгортранс».

На более длительный срок будут отключены сигнализаторы на улице Мельникайте в районе гипермаркета «Южный», в районе дома № 49 по улице Газовиков и на пересечении улиц Газовиков с улицами Ю.-Р.Г. Эрвье, Заречного проезда, Алебашевской. Без светофором на этих перекрестках придется двигаться с 9 до 17 часов. В районе «Южного» будут проводиться плановые работы на сетях электроснабжения, а в Заречном отключение связано с деятельностью ООО «СУЭС».

Автомобилистов и пешеходов просят принять быть внимательными, учитывать информацию при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.