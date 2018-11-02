В Тюмени поймали серийных вымогателей

СЕГОДНЯ 07:15 2018-11-02T07:15:36+03:00

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Полиция Тюмени вместе с сотрудниками регионального Управления Росгвардии поймала четверку подозреваемых в серии вымогательств. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, четыре жителя региона совершили на территории региона как минимум пять преступлений подобного характера.

Троицу подозреваемых задержали на парковке у одного из тюменских кинотеатров, еще одного поймали в подъезде многоэтажки. Как выяснили следователи, двое уже были ранее неоднократно судимы за кражи, мошенничество, вымогательство, незаконное хранение оружия и применение насилия в отношении представителя власти. У подозреваемых обнаружили два травматических пистолета, а также имущество людей, пострадавших от их вымогательств.

Действовали ребята по определенному сценарию. Они искусственно создавали конфликты, а потом обвиняли в них другую сторону и требовали возмещения ущерба. Успешно проворачивать дела у них получалось с июля по сентябрь. Так, один из конфликтов произошел летом прямо на дороге. Вымогатели, по версии следствия, покусились на имущество владельца престижной иномарки. Они потребовали с мужчины автомобиль и деньги, иначе грозились применить насилие. Автомобилисту не оставалось ничего другого, как отдать машину и 400 тысяч рублей. На данный момент следствие располагает сведениями о пяти подобных эпизодах в отношении пятерых человек.

На днях по решению Центрального суда Тюмени всех участников заключили под стражу. Следственными органами возбужден ряд уголовных дел по статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. В настоящий момент устанавливается их возможная причастность данных лиц к другим аналогичным преступлениям.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Тюменская полиция просит граждан, которые пострадали от действий данных лиц, звонить по телефонам: 31-35-75, 02.