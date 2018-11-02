Погода 2 ноября в Тюмени: облачно и дождь со снегом

СЕГОДНЯ 05:36 2018-11-02T05:36:43+03:00

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Сегодня, 2 ноября, на юге Тюменской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой, а местами умеренный снег, который к утру должен закончиться. Днем осадки сохранятся лишь местами в виде небольшого снега с дождем. Ветер северо-западный, западный 5 м/с, днем в отдельных районах порывы достигнут до 15 м/с.

На ночь синоптики прогнозируют, что столбик термометра упадет до -2 градусов, днем воздух может прогреться до +3 градусов, однако в среднем температура будет ощущаться как +1-4 градуса.

2 ноября почитается память святого Артемия. Народные календари говорят о том, что в Артемьев день нужно обращать внимание на опавшие листья. Именно они - главные предсказатели погоды. Народные приметы гласят: если первый снег лег на сухую землю и до той поры, когда деревья полностью сбросят листья, - то скоро сойдет; пока лист с вишневых деревьев не опадет, сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.