В Ишиме пройдет первый областной семейный чемпионат по собиранию пазлов

СЕГОДНЯ 15:41 2018-11-01T15:41:53+03:00

В турнире смогут принять участие 60 семей с детьми от 5 до 10 лет

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25 ноября в Ишиме в рамках федерального проекта «Крепкая семья» состоится первый областной семейный чемпионат по собиранию пазлов. В турнире смогут принять участие 60 семей с детьми от 5 до 10 лет.

Семьи будут делиться на 3 группы по возрасту ребенка: мама+папа+ребенок 5-6 лет (включительно) - 20 семей, мама+папа+ребенок 7-8 лет (включительно) - 20 семей, мама+папа+ребенок 9-10 лет (включительно) - 20 семей.

К участию в Чемпионате допускаются 3 члена одной семьи (2 взрослых и один ребенок), проживающие на территории Ишимского района. По регламенту соревнования после сигнала ведущего каждая из 20 семей начинает совместно собирать пазл. У всех участников возрастной группы пазл будет одинаковый.

Первая из собравших семей становится победителем своей возрастной группы, затем определяются призеры, занявшие второе и третье места. Семьи, не успевшие первыми собрать пазл смогут закончить работу дома, ведь пазл передается им в подарок! Все участники получат утешительные призы, а победители и призеры – главные награды!

- Очень радостно, что наш чемпионат вышел за пределы Тюмени, и сейчас в нем смогут принять участие ишимские семьи. Для них мы подготовили авторские пазлы со сценами из самой известной сказки их земляка «Конёк-Горбунок» и Крапивина, - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, куратор федерального проекта «Крепкая семья.

Чтобы стать участником необходимо отправить заявку с 6 по 15 ноября 2018 года (включительно) по электронной почте sbtmn2017@gmail.com. В заявке необходимо указать: ФИО ВСЕХ участников (мамы, папы, ребенка), дату рождения и возраст ребенка (полное количество лет на день проведения Чемпионата), контактный телефон.

Каждая возрастная группа начинает участие в разное время: семьи с детьми 5-6 лет - начало Чемпионата в 10:00 (регистрация - подтверждение участия 09:30-09:50), семьи с детьми 7-8 лет - начало Чемпионата в 10:50 (регистрация - подтверждение участия 10:20-10:40), семьи с детьми 9-10 лет - начало Чемпионата в 11:40 (регистрация - подтверждение участия 11:10-11:30).

Организаторы Чемпионата приготовили призы не только всем семьям-участникам, но и группам поддержки участников. В каждой возрастной группе мы будем вручать призы: "самой дружной" группе поддержки (группе одетой в одном стиле); "самой яркой" группе поддержки (группе с самыми яркими средствами поддержки: плакатами, табличками, флагами и т.д.).

Участие в Чемпионате бесплатное. Турнир состоится 25 ноября в Ишиме по адресу: ул. Карла Маркса, 36, "Ишимский городской культурный центр".