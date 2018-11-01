2018-11-01T15:28:17+03:00
Общество

Тюменский аэропорт «Рощино» преобразится до неузнаваемости

Реконструкция воздушной гавани региона обойдется в 180 млн рублей
Марина Васильева
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Площадь аэропорта увеличится на 17,4 тысяч кв.мПлощадь аэропорта увеличится на 17,4 тысяч кв.мФото: Кира Санникова
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Тюменский международный аэропорт «Рощино» ждет глобальное обновление. Накануне, 31 октября, воздушная гавань объявила закупку на выполнение комплекса работ проектированию объекта - «Реконструкция аэровокзального комплекса международного аэропорта Рощино г. Тюмень». Прием заявок на участие в тендере стартовал сегодня, 1 ноября.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, грандиозный проект, включает в себя проведение инженерных изысканий, в том числе обследования здания, существующего АВК, а также всех демонтируемых и реконструируемых зданий и сооружений, включая инженерные сооружения и сети.

Фото zakupki.gov.ru

Фото zakupki.gov.ru

Кроме того, потенциальным участникам торгов предстоит спроектировать здание АВК с учетом VIP/CIP помещений, пункт пропуска, разработать дизайн - проект интерьеров для общественных зон, зоны VIP/CIP обслуживания, выполнить проектирование привокзальной площади, проездов, стоянок для такси и транспорта.

- Одной из основных задач при выполнении проекта реконструкции здания аэровокзала являлся поиск выразительного архитектурного образа который, учитывая существующее строение здания и его функциональную составляющую, выявлял бы современный и узнаваемый силуэт здания, отражающий тематику аэропорта, - говорится в архитектурной концепции проекта, размещенной на сайте госзакупок.

Фото zakupki.gov.ru

Фото zakupki.gov.ru

Согласно заявленным параметрам, после реконструкции площадь аэропорта увеличится на 17,4 тысяч кв.м. и достигнет 44,6 тысяч кв.м. При этом расчет основного технологического оборудования отражает минимально необходимые параметры технического оснащения терминала для обслуживания 3 820 000 пассажиров в год, что соответствует прогнозируемому показателю 2028 года.

Фото zakupki.gov.ru

Фото zakupki.gov.ru

Стоимость проекта оценивается в 180 миллионов рублей. Заявки на участие принимают до 15 ноября 2018 года. Итоги подведут 23 ноября. Победитель должен завершить проектирование объекта не позднее 27 декабря 2019 года. Заказчиком выступает Акционерное общество «Аэропорт Рощино».

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