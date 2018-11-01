2018-11-01T14:10:20+03:00
Общество

На участке трассы Екатеринбург - Тюмень перекроют движение

Ограничение проезда связано с монтажом пешеходного перехода
Марина Васильева
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Фото vk.com/uralavtodorФото vk.com/uralavtodor
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Трассу федерального значения Р-351 ЕкатеринбургТюмень перекроют на время установки надземного пешеходного перехода. Движение ограничат на 319-м километре автомобильной дороги (возле поворота на д. Дербыши). Работы намечены на 8 ноября.

Трасса будет полностью перекрыта с 01:00 до 01:40 для безопасного монтажа пролетного строения. Владельцы легкового транспорта смогут объехать перекрытие через село Мичурино и деревню Большие Акияры с выездами на Р-351 на 295-м километре и Р-254 "Иртыш" (Червишевский тракт) на 174-м. Кроме того, они могут воспользоваться объездом через посёлок Московский и деревню Дербыши.

ФКУ «Уралуправтодор» призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, а также соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

До конца года автотранспортное предприятие намерено установить восемь надземных пешеходных переходов на участках трассы Екатеринбург - Тюмень в Тюменском районе. Все они будут модульными и оборудованы подъемными платформами для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. Инновационная конструкция соответствует всем нормативам, а также установленным требованиям безопасности.

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