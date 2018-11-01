Тюменский рынок недвижимости: каким город станет через пять лет

СЕГОДНЯ 13:37 2018-11-01T13:42:06+03:00

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Проект «Тюмень – город будущего 2020 – 2025» рассказывает о том, какие перспективы ждут областную столицу, стремящейся стать городом-миллионником, в каких направлениях и в каком формате пойдет застройка в ближайшее время.

Выводы, сделанные в материалах проекта, основаны не столько на предположениях, сколько на реалиях современности и мнениях экспертов.

Позиция министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева, заместителя губернатора Тюменской области Евгения Заболотного, начальника Главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова и других игроков рынка позволяют говорить о том, что впереди у Тюмени большое будущее. Успехи в экономике, в социальной сфере, в создании комфортной городской среды только способствуют этому.

Хотите подробностей – читайте проект.