2018-11-01T12:50:15+03:00
Спорт

Югорские спортсмены отметят День народного единства в Екатеринбурге

Они соревнуются с другими спортсмена УрФО в единоборствах
Лидия Шумкова
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Фото с сайта sambo.ruФото с сайта sambo.ru
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В Екатеринбурге в эти дни, с 1 по 4 ноября, проходит уникальное мероприятие - Окружной фестиваль спортивных и боевых искусств народов России. Он собрал спортсменов из регионов Уральского федерального округа, выступления которых входят в основную программу мероприятия. От Югры в соревнованиях участвует 12 человек. Они представляют регион сразу в нескольких дисциплинах: армреслинг, кикбоксинг, тайский бокс, гиревой спорт и самбо.

Фестиваль приурочен к Дню народного единства, одному из самых молодых государственных праздников, который отмечается с 2005 года, но имеет гораздо более глубокие исторические корни. Он связан с окончанием Смутного времени на Руси, когда только единение народа помогло спасти страну. Непосредственно 4 ноября, в сам День народного единства, с 12:00 участники и гости фестиваля смогут познакомиться с выставкой боевой техники и вооружения, спортивной экипировки и даже сфотографироваться с экспонатами в организованной фотозоне.

Кроме этого, в рамках фестиваля пройдут казачьи молодецкие состязания, будет презентован клуб исторического фехтования и реконструкции, состоится танцевальный флэшмоб, а уличные художники в это время нарисуют на «фанерных» стенах картины на темы «День народного единства». И все это под музыку лучших DJs города.

Желающие смогут сдать нормативы комплекса ГТО, посмотреть на соревнования по виртуальным единоборствам UFC, уличным танцам и танцам народов мира DanceBattle. А любители национальных культур смогут посетить центр японской культуры и стать участниками проекта «Диалог культур».

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