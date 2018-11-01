Пьяный тюменец взял машину работодателя, чтобы продолжить «банкет»

СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-01T12:45:44+03:00

Со своей знакомой он устроил нетрезвый вояж по окрестностям

Изменить размер текста: A A

Тюменец обвиняется в угоне машины своего работодателя. Прокуратура Тюменского района уже направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего жителя областного центра.

Подозреваемый устроился на работу к семейной паре из деревни Падерина в августе 2018 года. Он выполнял работы по обустройству территории возле дома. Впоследствии супруги разрешили ему проживать в гостевой комнате. Однако, тюменец, проявленную к нему доброту не оценил.

- В ночь с 24 на 25 августа, он будучи пьяным, взял лежавшие в доме ключи и на машине хозяйки Daewoo Nexia GLE поехал в соседнюю деревню Дербыши за спиртным. Вернувшись обратно, пьяный кавалер посадил в машину свою знакомую и продолжил вояж по деревне, - отметили в прокуратуре Тюменской области.

В этот момент семейная пара уже обнаружила пропажу машины и заявила в полицию об угоне. Сотрудники ГИБДД заместили автомобиль Daewoo Nexia на улице Озерной и остановили его.

В настоящее время дело нарушителя передано в суд. Известно, что ранее, в июле 2017 года тюменец уже был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на 1 год 7 месяцев за пьяную езду.