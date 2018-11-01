Пожилая тюменка, угодившая под колеса автобуса, скончалась
Накануне, 31 октября, в Тюмени произошло смертельно дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Около, двух часов дня, в районе улицуы 129 автобус «Лиаз» сбил 63-летнюю женщину.
Пожилая дома переходила магистральную улицу вне пешеходного перехода, сообщили в Госавтоинспеции Тюменской области. В результате наезда автобуса пострадавшая получила тяжелую травму, впоследствии она скончалась в больнице. Обстоятельства ДТП выясняются.
- Женщина поступила с тяжелой сочетанной травмой. К сожалению, несмотря на все усилия, предпринятые врачами, пациентка скончалась в реанимации, - отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области.