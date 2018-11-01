Пожилая тюменка, угодившая под колеса автобуса, скончалась

СЕГОДНЯ 12:07 2018-11-01T12:28:10+03:00

Женщину оперативно доставили в больницу, но травмы оказались слишком серьезные

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Накануне, 31 октября, в Тюмени произошло смертельно дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Около, двух часов дня, в районе улицуы 129 автобус «Лиаз» сбил 63-летнюю женщину.

Пожилая дома переходила магистральную улицу вне пешеходного перехода, сообщили в Госавтоинспеции Тюменской области. В результате наезда автобуса пострадавшая получила тяжелую травму, впоследствии она скончалась в больнице. Обстоятельства ДТП выясняются.

- Женщина поступила с тяжелой сочетанной травмой. К сожалению, несмотря на все усилия, предпринятые врачами, пациентка скончалась в реанимации, - отметили в департаменте здравоохранения Тюменской области.