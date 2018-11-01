Жительница Тюменской области грозилась убить беременную соперницу

СЕГОДНЯ 11:19 2018-11-01T11:19:44+03:00

Незадолго до этого дама узнала, что ее молодой человек ходил «налево»

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Полицейские Ишима задержали подозреваемую в угрозе убийством беременной женщине. Заявление от потерпевшей, жительницы деревни Макарово, поступило накануне, 31 октября.

Как стало известно, прибывшим на место происшествия участковые уполномоченные полиции, между девушками произошла ссора на почве ревности. Одна из них узнала, что ее молодой человек состоял в отношениях с другой женщиной, которая забеременела от него. Тогда подозреваемая выследила конкурентку и спровоцировала конфликт.

- Разгневанная женщина сначала угрожала оппонентке, а затем повалила ее на землю и избила. Пострадавшая сумела вырваться и убежать. Позже она обратилась к правоохранителям с заявлением, - отметили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В отношении фигурантки дознавателем отдела возбуждено уголовное дело. Ей грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде.