Один из индустриальных парков Тюменской области полностью укомплектован

СЕГОДНЯ 10:40 2018-11-01T10:44:36+03:00

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Последний, двенадцатый резидент зашел в индустриальный парк «Боровский». Им стала компания «Югсон Сервис», запланировавшая строительство завода по сборке пакерно-якорного оборудования и выпуску деревянной тары. На развитие производства запланировано более 30 млн рублей.

Проект включает в себя строительство производственного цеха площадью 1200 м2, складских помещений, гаража и административного корпуса. Производимая продукция уже имеет широкий спектр применения в нефтегазодобывающей промышленности. За счет эффективного использования современных технологий, а также производственных и складских площадей, предприятие обеспечит конкурентные цены на выпускаемое оборудование.

Выбор площадки для строительства завода не случаен, отмечает руководство завода. На территории индустриального парка «Боровский» созданы все условия для комфортного развития производственных мощностей, есть необходимая инфраструктура – электроснабжение, водоснабжение, канализация, газ. Благодаря этому, период строительства будет значительно сокращен. Вывести завод на проектную мощность планируется не позднее чем через три года. К этому времени численность предприятия планируется увеличить до 30 специалистов.

Таким образом, индустриальный парк «Боровский» укомплектован полностью, сообщает Агентство инфраструктурного развития Тюменской области. Он начал работу 18 августа 2016 года. За два года на 28 гектарах появились пищевые предприятия и перерабатывающие производства малого и среднего бизнеса с общей инвестиционной составляющей почти в один миллиард рублей.