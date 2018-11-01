Под Тюменью иномарку на летней резине вынесло на «встречку»

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-01T10:06:12+03:00

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Первый снегопад резко обострил ситуацию на тюменских дорогах. Так, сегодня в третьем часу ночи произошло серьезное ДТП на 31-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково. Здесь столкнулись «Тойота Камри» и «УАЗ».

По версии ГИБДД, «Тойоту» на летней резине занесло на встречную полосу, развернув боком поперек дороги. В результате столкновения машин погибли 41-летний водитель и 45-летний пассажир иномарки. Еще один пассажир - 35-летний мужчина с тяжелыми повреждениями госпитализирован в реанимационное отделение.

Водитель автомобиля «УАЗ» отделался перелом ребра и ушибами, отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Еще одна авария с выездом на полосу встречного движения произошла накануне, 31 октября, десятом часу вечера на 74-м километре автодороги Ишим-Казанское. Автомобиль «Тойота Витц», обгоняя попутный большегруз «КамАЗ», столкнулся с автомобилем «Дэу Нексия». От удара «Тойоту» отбросило в прицеп обгоняемого «КамАЗа». Пострадали 7 человек, в том числе трое детей – две семьи из села Афонькино Казанского района и Заводоуковска.

Водитель «Тойоты» получила ушиб колена. У пассажиров ее автомобиля - 41-летнего мужчины, 15-летнего подростка и годовалой девочки переломы и другие повреждения. 47-летний водитель «Дэу», его 7-летний сын и 45-летняя жена получили переломы и другие травмы. Предварительно 7-летний пассажир «Дэу» не был пристегнут ремнем безопасности. В настоящее время инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП.