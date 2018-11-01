Стал известен график работы тюменских поликлиник в праздники

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-01T09:10:01+03:00

4 и 5 ноября медицинские учреждения будут вести прием с 9 до 12 часов

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В праздничный день – 4 ноября, а также в сопутствующие ему выходные все поликлиники Тюмени будут работать по особому графику. Он утвержден департаментом здравоохранения администрации города Тюмени напоминает,

Так, 3 ноября поликлиники будут работать с 9 до 16 часов. Прием пациентов будут вести дежурные врачи, при этом параллельно будет вестись работа процедурного и перевязочного кабинетов, а также клинико-диагностического, рентгенологического отделений и кабинетов ЭКГ. Все Узкие специалисты будут работать по графику.

4, 5 ноября медицинские учреждения будут вести прием с 9 до 12 часов. Пациенты смогут обратиться к дежурному врачу. Также будут функционировать процедурный и перевязочный кабинеты.

Более подробную информацию можно уточнить в каждом лечебно-профилактическом учреждении.Работа отделений неотложной помощи будет осуществляться по утвержденному графику.

Номера телефонов службы экстренной медицинской помощи населению – скорой помощи: при звонке со стационарного телефона – 03, при звонке с сотового телефона: МТС – 103, «Мегафон» – 103, «Билайн» – 103.