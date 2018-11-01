Тела двух человек обнаружены в сгоревшем доме на Тобольском тракте

СЕГОДНЯ 08:40 2018-11-01T08:40:23+03:00

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Тюменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области начата доследственная проверка по факту обнаружения двух лет в сгоревшем доме. ЧП произошло накануне, 31 октября.

Возгорание в дачном доме, расположенном в СНТ «Источник» на 15-ом км Тобольского тракта произошло около 21 часа. Когда огонь удалось потушить, на месте пожара спасатели обнаружили два тела. Их личности сейчас устанавливаются следователи.

- По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, - отметили в следственном управлении СКР по Тюменской области.

В настоящее время оперативниками назначены судебно – медицинская и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.