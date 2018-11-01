В Тюмени авто с нетрезвой компанией влетело в ограждение строящейся развязки

СЕГОДНЯ 08:15 2018-11-01T08:16:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранее утром в Тюмени началось с ДТП. В четвертом часу, в районе строящейся развязки улиц Федюнинского и Монтажников автомобиль «Лифан» въехал в ограждение. В результате ДТП пострадали 4 человека.

Согласно предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля находился в состоянии опьянения, он получил переломы и другие травмы. У его приятеля, 20-летнего пассажира, травмы головы. Он, предположительно, тоже был пьян. Пассажирки «Лифана» - евушки 17-ти и 19-ти лет получили переломы и другие повреждения.

В настоящее время все необходимые дорожные знаки в этом месте установлены, освещение работает, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.