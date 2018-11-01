Около 200 тюменских дзюдоистов сразятся за места в областной сборной

СЕГОДНЯ 07:45 2018-11-01T08:27:58+03:00

Соревнования пройдут уже в эти выходные, 3 ноября

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В эти выходные на татами спортивного комплекса «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» состоится важное событие. Около 200 парней и девушек 2005-2006 годов рождения будут бороться за медали первенства Тюменской области по дзюдо среди спортсменов до 15 лет.

На татами выйдут представители из клубов и спортивных школ Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, Тюмени, а также районов области, отмечают организаторы соревнований. Итогом соревнований для юных спортсменов станет билет в сборную команду области по дзюдо в данной возрастной категории.

За центр «Тюмень-дзюдо» выступят более 60 его юных воспитанников. Они тренриуются под руководством известных в регионе мастеров. Среди них Алексей Буклаускас, Эдуард Котов и другие.