Тюменские врачи вернули зрение глухонемой пациентке

СЕГОДНЯ 07:22 2018-11-01T07:22:41+03:00

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Сложнейшую операцию по удалению тяжелой формы катаракты провели врачи «Областной клинической больницы №1». Они вернули зрение пациентке, родившейся глухонемой и с детства проживавшей в интернате.

Шанс на новую красочную жизнь у женщины, когда ее нашел брат родной брат. На тот момент она ослепла уже на оба глаза. Родственник сразу же обратился в офтальмологическое отделение «Областной клинической больницы №1. Врачи поставили не обнадеживающий диагноз - осложненная перезрелая катаракта.

- Хрусталик не только помутнел, но и затвердел. Это крайне тяжелая форма катаракты. Не в каждой клинике берутся за лечение таких случаев. Все осложнялось и сопутствующими заболеваниями, - отметили в пресс-службе департамент здравоохранения Тюменской области.

Операцию провел заведующий офтальмологическим отделением «ОКБ №1» Григорий Викторович Симоненко. Он выполнил факоэмульсификацию. Через минимальный разрез в несколько миллиметров он раздробил затвердевший хрусталик с помощью ультразвука. Далее имплантировал искусственную линзу. Несмотря на полное отсутствие коммуникации пациентки с врачами, операция прошла без осложнений.

Благодаря ювелирной работе офтальмологов «Областной клинической больницы №1» к пациентке вернулось зрение. Она впервые увидела лицо родного человека – своего брата.