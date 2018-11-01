СКР выясняет причины гибели молодого мужчины в Тобольском районе
Следователи Тобольска выясняют причины гибели жителя деревни Иземеть. Тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения было обнаружено в 29 октября.
По данным следствия, в ходе распития спиртных напитков обвиняемый 1983 года рождения отобрал из рук потерпевшего охотничье ружье и, произвел один выстрел ему в спину. В результате от полученного ранения мужчина скончался на месте.
В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в следственном управлении СКР по Тюменской области.
В связи с труднодоступностью населенного пункта и отсутствием сухопутного сообщения, следственно-оперативная группа вылетела на место происшествия на вертолете. Расследование уголовного дела продолжается.