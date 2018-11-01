2018-11-01T07:01:37+03:00
Происшествия

СКР выясняет причины гибели молодого мужчины в Тобольском районе

Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили 29 октября
Марина Васильева
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Следователи Тобольска выясняют причины гибели жителя деревни Иземеть. Тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде огнестрельного ранения было обнаружено в 29 октября.

По данным следствия, в ходе распития спиртных напитков обвиняемый 1983 года рождения отобрал из рук потерпевшего охотничье ружье и, произвел один выстрел ему в спину. В результате от полученного ранения мужчина скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в следственном управлении СКР по Тюменской области.

В связи с труднодоступностью населенного пункта и отсутствием сухопутного сообщения, следственно-оперативная группа вылетела на место происшествия на вертолете. Расследование уголовного дела продолжается.

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