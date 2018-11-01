2018-11-01T06:27:29+03:00
Спорт

Тюменские биатлонисты прибыли на контрольные старты в Финляндию

Они примут участие в отборочных стартах в составе национальной сборной
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Центра спортивной подготовкиФото пресс-службы Центра спортивной подготовки
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Сегодня, 1 ноября биатлонисты Центра спортивной подготовки прибыли на сбор в финский Контиолахти. Здесь пройдут отборочные старты на декабрьский этап Кубка мира и Кубок IBU.

Пять представителей Тюменской области - Ирина Старых, Виктория Сливко, Евгений Гараничев, Александр Логинов и Евгний Идинов примут участие в отборных стратах в составе сборной России, передает пресс-служба ЦСП72.

Работа спортсменов в Финляндии продлится до 18 ноября и завершится контрольными стартами. 15 и 17 ноября по итогам индивидуальной гонки и спринта тренерским штабом будет сформирован основной состав национальной сборной на грядущий сезон.

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