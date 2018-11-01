На одном из оживленных перекрестов Тюмени погаснет светофор

СЕГОДНЯ 06:13 2018-11-01T06:14:57+03:00

Отключение объекта на пересечении улиц 50 лет Октября и Максима Горького продлится до вечера

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Сегодня, 1 ноября, в центре на несколько часов погаснут два светофора. Будут отключены объекты на пересечении улиц 50 лет Октября и Максима Горького, и на улице 50 лет Октября в районе дома № 26. Здесь пройдут плановые работы на сетях электроснабжения.

Отключение светофоров начнется в 13 часов. Возобновить их работу планируется не позднее 17 часов. МКУ «Тюменьгортранс» призывает пользователей автомобильных дорог принять информацию к сведению, а также учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте автотранспортного предприятия.