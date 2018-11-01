Погода 1 ноября в Тюмени: ожидается снег

СЕГОДНЯ 05:36 2018-11-01T06:16:18+03:00

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Сегодня, 1 ноября, на юге Тюменской области будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег. Днем синоптики также прогнозируют местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Днем в отдельных районах порывы могут достигать 15 м/с. Температура ночью -4-9 градусов, днем +1,-4 градусов.

В ближайшие сутки в Тюмени ожидается снег. Утром температура воздуха составит -2-1 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 0 градусов. К вечеру также ожидается -2-1 градусов. В течения дня синоптики прогнозируют западный, юго-западный ветер 4,1-4,7 м/с.

1 ноября в народном календаре России Иванов день, в этот период принято было провожать осень и встречать зиму. После 1 ноября начинались серьезные морозы, не удивительно, что крестьяне отмечали: «Кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть».

Народные синоптики заметили, если на Иванов день идет снег, весна будет поздней и довольно прохладной, если оттепель – ждите ранней солнечной весны.