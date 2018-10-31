Тюменские офисы Сбербанка изменят режим работы в праздничные дни ноября

СЕГОДНЯ 16:13 2018-10-31T16:13:50+03:00

4 ноября – выходной день во всех офисах банка

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Тюменское отделение Сбербанка поздравляет клиентов с предстоящим праздником – Днем народного единства и информирует о работе офисов в выходные дни.

3 ноября – режим работы офисов с шестидневной рабочей неделей будет сокращен на один час.

4 ноября – выходной день во всех офисах банка. 5 ноября с 10:00 до 16:00 будет работать дежурный офис по адресу: г. Тюмень, ул. Мориса Тореза, 1/1. С 6 ноября обслуживание будет осуществляться в обычном режиме в соответствии с графиком работы.

- Напоминаем, что в праздничные и выходные дни клиенты могут совершать необходимые финансовые операции круглосуточно при помощи сервисов дистанционного обслуживания – Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк». Корпоративные клиенты банка могут воспользоваться системой Сбербанк Бизнес Онлайн и услугой самостоятельного зачисления денежных средств на расчетный счет через устройства самообслуживания, – комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Подробное расписание режима работы офисов по обслуживанию физических лиц можно узнать на сайте www.sberbank.ru или по номеру телефона: 8-800 - 555-555-0.