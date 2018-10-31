2018-10-31T16:02:15+03:00
Общество

В суд ушло третье уголовное дело в отношении экс-ректора тюменского вуза

Прокуратура Тюмени утвердила третье обвинительное заключение в отношении Олега Новоселова
Марина Васильева
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Прокуратура Тюмени утвердила третье обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ректора Тюменского государственного нефтегазового университета Олега Новоселова. По версии следствия, с декабря 2015 года по декабрь 2016 года ректор, используя свое положение, похитил у ООО «НИПИ «Нефтегазпроект», единственным учредителем которого был университет, более 3,3 млн. рублей.

- В декабре 2015 года ректор как физическое лицо заключил с ООО «НИПИ «Нефтегазпроект» договор на выполнение работ по разработке методики проектирования водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос в пределах Западно-Сибирской равнины. Сумма контракта составила 3 млн. 864 тыс. рублей. В период с 30 декабря 2015 года по 2 декабря 2016 года на банковский счет ректора были перечислены более 3,3 млн. рублей (502 тыс. рублей были удержаны в счет уплаты подоходного налога). Однако работы по договору он не выполнял, - отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд города для рассмотрения по существу.

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