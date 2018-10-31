Организация «Защита Отечества» реализовала почти полсотни патриотических проектов в Тюменской области

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-31T15:44:43+03:00

Активисты проводили мероприятия не только муниципального уровня, но и участвовали в федеральных

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За весеннюю сессию 2018 года региональное объединение «Защита Отечества» помогла организовать и провести 49 проектов и мероприятий патриотической направленности на территории Тюменской области. На эти цели было выделено более 3,6 млн рублей, все эти средства были освоены в полном объеме.

- Все эти мероприятия значимы для каждого жителя региона. То внимание, которое в рамках решения наших задач мы уделяем людям, очень важно. В феврале 2019 года объединению исполнится три года и все это время мы плотно работаем с депутатским корпусом и областным правительством. Ряд проектов курирует комитет по делам национальностей. Сегодня мы объединяем людей разных возрастов и делаем то дело, которое нам важно, - отметил на собрании организации председатель правления РОО "Защита Отечества", депутат Госдумы Николай Брыкин.

Он подчеркнул, что работа объединения включала в себя не только проведение мероприятий в муниципальных образованиях региона, но и участие в крупных значимых проектах. Среди них: конкурс «Глубина. Арми-2018», межрегиональный турнир по функциональному многоборью «Универсальный атлет», квест-игра «Помним! Гордимся! Чтим!», спартакиада «Спорту все возрасты покорны». Организаторами и инициаторами проектов выступили Ялуторовский городской совет ветеранов, Упоровский совет ветеранов, военно-патриотический клуб «Барс», Тюменское областное патриотическое объединение «Честь имею».

Николай Брыкин поблагодарил общественников за работу и вручил активистам благодарственные письма депутата Государственной думы. Их получили Олег Денисов, Игорь Сапрыкин, Альбина Кушникова, Дмитрий Коновалов и другие.

Помимо итогов, в рамках общего собрания участники обсудили текущие вопросы, касающиеся состава объединения и требований к финансовым отчетам.