2018-10-31T15:36:34+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса

Церемония награждения состоялась в рамках II ежегодного форума «МСБ и финансовый сектор
Поделиться:
Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБОперационный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ награжден дипломом за динамику роста кредитования малых и средних предприятий (МСП). Церемония награждения банков и финансовых организаций, работающих с МСП, состоялась в рамках II ежегодного форума «МСБ и финансовый сектор. Кредитование, технологии, сервис», который прошел в Москве 24 октября 2018 года. Организаторами форума выступили деловой журнал «Банковское обозрение» и аналитическое агентство «БизнесДром».

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства. По итогам 2017 года, Банк занял 9 место в рейтинге банков по размеру портфеля кредитов, выданных субъектам малого и среднего бизнеса, согласно исследованию рейтингового агентства Эксперт РА. Также, по данным исследования, Банк УРАЛСИБ занял 4-е место в рейтинге банков по объему кредитов, выданных клиентам сегмента МСБ в 2017 году.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает клиентам удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса. В октябре текущего года Банк запустил новый интернет-банк для предпринимателей «УРАЛСИБ бизнес-онлайн». С марта 2017 года функционирует образовательный проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ, который позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса в режиме онлайн. А бизнес-плейс Банка УРАЛСИБ призван помочь предпринимателям эффективно развивать собственное дело. На площадке можно оставить заявку на онлайн-кассу, сайт для бизнеса, юридическую поддержку, подключить интернет-бухгалтерию и другие услуги.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские офисы Сбербанка изменят режим работы в праздничные дни ноября
В суд ушло третье уголовное дело в отношении экс-ректора тюменского вуза
Организация «Защита Отечества» реализовала почти полсотни патриотических проектов в Тюменской области
Тюменские автоинспекторы массово проверяют междугородние маршруты
Спикер гордумы Тюмени заверил, что его заработная плата повышаться не будет
Тюменские скалолазы выступят на первенстве России
Покупка билетов онлайн на междугородние тюменские автобусы стала выгоднее
На Тобольском тракте легковушка встала на крышу
За первые сутки гололеда в травмпункт обратилось 164 тюменца
На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск съехал в кювет автомобиль с детьми
Тюменская область и Индия могут открыть совместные предприятия в сфере нефтехимии
Девятилетняя тюменка угодила под колеса «Ленд Крузера» на Ямской
Почти полмиллиона тюмецев уже привились от гриппа
Водителям Тюменской области рекомендуют отказаться от дальних поездок
В Тюмени открывается Школа для родителей особенных детей
Тюменцы проверили работу световозвращающих элементов
В список «опасных» стеклоочистителей попала тюменская марка
Студентов региона ждут на интерактивные квесты о Тюменской области
Суд вынесен приговор водителю автобуса, задавившему на «зебре» школьницу в Тобольске
Тюменские старшеклассники выбирают инженерные специальности
Погода в Тюмени 31 октября: возможен снег
Тюменцам расскажут о точках роста в региональном бизнесе