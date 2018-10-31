2018-10-31T14:37:05+03:00
Общество

Тюменские автоинспекторы массово проверяют междугородние маршруты

ГИБДД контролирует соблюдение скоростных ограничений, режима труда и отдыха водителями
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской областиФото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области
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В Тюменской области проходят масштабные проверки на маршрутах межрегионального и междугороднего автобусного сообщения. Сотрудники ГИБДД контролируют скоростной режим передвижения водителей автобусов, работу тахографов и соблюдение режима труда и отдыха водителями автобусных маршрутов.

В ходе проверок инспекторы полка ДПС уже выявили ряд нарушений в организации одной из детских перевозок, отсутствие технического осмотра и технические неисправности в автобусах, перевозящих людей. Так, в Ишимском районе сотрудники ГИБДД обнаружили нелегальную перевозку пассажиров из Казахстана в Нижневартовск, информация об этой перевозке направлена в органы транспортного надзора.

Во время совместных мероприятий с представителями транспортного надзора также проверяется наличие мест организованной стоянки автобусов и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров, соблюдению времени труда и отдыха водителей при управлении автобусами.

Всего, по данным областной Госавтоинспекции, в этом году, на дорогах Тюменской с участием автобусов межрегиональных и междугородних маршрутов произошло 10 ДТП. В них погибли 5 человек, 27 получили ранения, в том числе по вине водителей этих автобусов.

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