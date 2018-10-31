Спикер гордумы Тюмени заверил, что его заработная плата повышаться не будет

СЕГОДНЯ 14:21 2018-10-31T14:24:01+03:00

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Спикер Тюменской городской думы Евгений Заболотный опроверг слухи о повышении своей зарплаты. Он также отметил, что в бюджете на 2019 год расходы на фонд оплаты труда и депутатов, и аппарата будет сокращен на 8,5 млн рублей.

Говоря о себе, председатель городской думы отметил, что не получит и 25-процентную надбавку к окладу за ученую степень - подобные надбавки депутаты и аппарат думы не получают с 2007 года.

Он напомнил, что сохранение оплаты труда парламентариев на прежнем уровне закреплено поправкой в положение о муниципальной службе. Ее принятие инициировал сам Евгений Заболотный.

- Я предложил пока по структуре заработной платы изменения не производить и оставить пока в том варианте, который есть. Мы также продолжим рассматривать оптимизацию расходов городской думы, - подчеркнул Евгений Заболотный.

Таким образом, доходы членов городского парламента не изменятся по сравнению с думой прежнего созыва.