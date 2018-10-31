Тюменские скалолазы выступят на первенстве России

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-31T14:12:32+03:00

Фото пресс-службы департамента по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени

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Тюмени примет первенство России по скалолазанию. Соревнования пройдут с 3 по 8 ноября в Легкоатлетическом манеже. В них примут участие порядка 280 спортсменов из 26 регионов страны.

Тюменский регион представят 20 воспитанников СДЮСШОР № 2. Среди них, победитель первенства мира 2017 года Сергей Рукин, призер Всероссийских юношеских соревнованиях «Невские Вертикали-2018» Алиса Лешкина, победитель спартакиады учащихся России 2017 года Дмитрий Костин и другие спортсмены.

Конкуренцию тюменским ребятам составят сильнейшие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Костроамской, Кировской, Воронежской областей, Пермского края, Омска, Челябинска, Калининграда, Севастополя и других городов.

Соревнования начнутся 3 ноября в 10 часов, сообщает департамент по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени. Финал состоит 8 ноября.