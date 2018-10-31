2018-10-31T14:02:49+03:00
Общество

Покупка билетов онлайн на междугородние тюменские автобусы стала выгоднее

Теперь комиссия за приобретение билета через сайт составляет всего 3%
Марина Васильева
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Также покупка билетов доступна и в мобильном приложении «Транспорт 72»Также покупка билетов доступна и в мобильном приложении «Транспорт 72»Фото: Кира Санникова
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Жители Тюменской области, выезжающие на автобусе за переделы своего города, теперь могут покупать билеты с выгодой. Теперь комиссия за приобретение билета на региональном портале общественного транспорта составляет всего 3%.

Для сравнения, ранее пассажиры покупали билеты через интернет-ресурс тюменского автовокзала с комиссией 10%. По словам разработчиков, в скором времени ссылка на покупку билетов через портал общественного транспорта может появиться на сайте автовокзала. Также покупка билетов доступна и в мобильном приложении «Транспорт 72».

Сейчас, чтобы купить билет, пользователю нужно иметь учетную запись на сайте «Госуслуги». Это позволит пройти авторизацию на портале общественного транспорта. Далее нужно зайти во вкладку «Покупка билета» и выбрать нужный маршрут, дату и время, сообщает пресс-служба правительства области.

Приобретая билет впервые через портал, пассажиру потребуется единожды внести данные паспорта в раздел «Мои документы». При дальнейших покупках паспортные данные будут добавляться автоматически. Для оплаты можно использовать карты VISA, Maestro, MasterCard и МИР. Квитанцию можно сохранить и отправить себе по электронной почте.

Аналогичным образом билет можно приобрести в мобильном приложении «Транспорт 72». Также пассажирам доступны другие полезные функции приложения: формирование избранных маршрутов, расписание автобусов в текущем времени, группировка маршрутов по населенным пунктам.

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