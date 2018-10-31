2018-10-31T13:24:18+03:00
Общество

На Тобольском тракте легковушка встала на крышу

По предварительным данным водитель Hyundai заснул за рулем
Марина Васильева
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Фото vk.com/incident_tmnФото vk.com/incident_tmn
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Сегодня, около 11 часов утра на Тобольском тракте произошло серьезное ДТП,в котором, к счастью, никто не пострадал. На 18-киллометре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск белый «Хэндай» догнал и врезался в «Шкоду». От удара корейский автомобиль перевернулся на крышу.

- Вызов поступил в 10.59. Уже спустя 13 минут бригада медиков прибыла на место аварии. Двое пациентов отказались от госпитализации, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Фото и видео с места ДТП появились на страницах популярных городских групп в контакте. Так, сообщается по данным ГИБДД по Тюменской области, что 31-летний водитель «Хэндая», возвращаясь с ночной смены, задремал за рулем. Он догнал впереди идущий автомобиль, не успел среагировать и врезался в него.

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