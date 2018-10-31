2018-10-31T13:04:11+03:00
Здоровье

За первые сутки гололеда в травмпункт обратилось 164 тюменца

С гипсом из больницы вышли 53 жителя области
Марина Васильева
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Фото pixabay.comФото pixabay.com
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На дорогах и тротуарах Тюменской области первая наледь появилась Только за сутки, 30 октября, во взрослый травмпункт Областной клинической больницы №2 обратились 164 пациента.

По данным облздрава, это на 20 случаев больше, чем обычно. При этом репозиция - сопоставление костных отломков потребовалась 14 тюменцам, а наложение гипса – 53 жителям областной столицы.

- Не во всех случаях причиной перелома или вывиха стало падение на дороге или тротуаре. Однако далеко не все горожане поспешили сменить осенние ботинки на зимние, особенно это касается девушек, предпочитающих устойчивой платформе высокий и тонкий каблук. А между тем в такой обуви можно упасть и получить травмы даже при абсолютно сухом и свободном от наледи асфальте, - отметили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Травматологи ОКБ №2 настоятельно рекомендуют в период смены погоды быть предельно внимательными и в гололедицу соблюдать простые меры предосторожности при передвижении на улице.

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