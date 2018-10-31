2018-10-31T12:16:13+03:00
Общество

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск съехал в кювет автомобиль с детьми

В ДТП пострадали четверо человек, в том числе двое детей
Марина Васильева
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Фото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской областиФото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области
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Первые заморозки все чаще становится причиной ДТП на дорогах. Так, серьезная авария произошла 29 октября на 392-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Здесь, в Уватском районе, съехал в кювет и опрокинулся автомобиль «Лада Ларгус».

Водитель с 18-летним стажем не смог выбрать безопасную скорость, отметили в Госавтоинспекции Тюменской области. В результате ДТП пострадали четыре человека. В том числе, двое детей. Так, 11-летняя девочка получила ушибы и ссадины, у 8-летнего мальчика травма ноги.

Повреждения в ДТП получили и взрослые. Это 36-летний водитель «Лады» м 51-летняя пассажирка этого автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняются.

Представители ГИБДД призывают автомобилистов выбирать безопасный скоростной режим, а также учитывать период межсезонья, отличайющийся резким выпадением осадков и гололедом.

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