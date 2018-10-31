Тюменская область и Индия могут открыть совместные предприятия в сфере нефтехимии

СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-31T11:42:28+03:00

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Тюменская область и Индия могут начать сотрудничество по нескольким направлениям в области судостроения и нефтехимии. Разговор о перспективных точках роста состоялся в рамках рабочей встречи губернатора Александр Моор и Чрезвычайного и Полномочного Посла Индии в Российской Федерации Венкатеша Вармы в Москве.

- Тюменская область стремится развивать партнерские отношения с регионами Индии в экономической, научно-образовательной, социальной сферах, в области культуры, туризма и спорта, - отметил Александр Моор.

Глава региона напомнил, что в 2017 году представители ряда индийских компаний посещали регион. Они обсуждали возможности для реализации инвестиционных проектов. Совсем недавно, в сентябре этого года, сотрудник посольства Индии в России господин Джордж Томас приезжал в Тюмень и принял участие в Тюменском нефтегазовом форуме.

- Мы можем предложить ряд направлений с учетом интересов Тюменской области и Индии, в частности сотрудничество с индийскими компаниями в судостроительной сфере, проекты по переработке продукции компании «СИБУР». Также можем рассмотреть возможность создания совместных предприятий в машиностроении и нефтехимии на территории Тюменской области. Мы достаточно продвинулись в сфере информационных технологий и готовы сотрудничать. В январе 2019 года в Индии планируется проведение саммита «Яркий Гуджарат». Это мероприятие представляет для нас особый интерес и может способствовать установлению контактов с индийскими компаниями, - высказал предложение Александр Моор.

Посол отметил, что Тюменская область важный регион для развития сотрудничества, отметили в пресс-службе правительства региона. По итогам он предложил делегации Тюменской области побывать с визитом на саммите «Яркий Гуджарат», названный в честь штата, имеющего схожие особенности промышленного развития с Тюменским регионом. Посольство также готово организовать бизнес-миссию индийских компаний в Тюмень.

Следует отметить, что по итогам 2017 года товарооборот Тюменской области с Индией составил 16 442,89 тыс. долл. США, из них экспорт составил – 128,77 тыс. долл. США, импорт – 16 314,12 тыс. долл. США. Такова статистика Уральского таможенного управления. Цифры значительно увеличилось по сравнению с 2016 годом, что говорит о неплохих перспеткивах расширения сотрудничества тюменских и индийских предприятий.