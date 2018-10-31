Девятилетняя тюменка угодила под колеса «Ленд Крузера» на Ямской

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-31T10:41:46+03:00

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Накануне, 30 октября, около 9 часов утра автомобиль «Тойта Ленд Крузер» совершил наезд на пешехода. Под колеса внедорожника попала девятилетняя тюменка. Вместе с мамой она вышла из-за автобуса вне пешеходного перехода. ДТП произошло на улице Ямской, 26А.

Известно, что женщина в этот момент несколько на руках еще одного ребенка. Пытаясь избежать наезда на ребенка, водитель на «Тойоте» въехал в стоящий на парковке автомобиль «Джип Гранд Чероки». Девочка получила ушиб стопы, мама не пострадала. Обстоятельства ДТП выясняются, отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Представители ГИБДД призывают автомобилистов выбирать безопасный скоростной режим, а также учитывать период межсезонья. Известно, что он характеризуется осадками и гололедом, поэтому нужно относиться к участию в движении особенно ответственно. Особенно, если в транспортном средстве перевозятся дети.