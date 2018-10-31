2018-10-31T10:41:46+03:00
Общество

Девятилетняя тюменка угодила под колеса «Ленд Крузера» на Ямской

Ребенок вместе с мамой переходил дорогу не по «зебре»
Марина Васильева
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Накануне, 30 октября, около 9 часов утра автомобиль «Тойта Ленд Крузер» совершил наезд на пешехода. Под колеса внедорожника попала девятилетняя тюменка. Вместе с мамой она вышла из-за автобуса вне пешеходного перехода. ДТП произошло на улице Ямской, 26А.

Известно, что женщина в этот момент несколько на руках еще одного ребенка. Пытаясь избежать наезда на ребенка, водитель на «Тойоте» въехал в стоящий на парковке автомобиль «Джип Гранд Чероки». Девочка получила ушиб стопы, мама не пострадала. Обстоятельства ДТП выясняются, отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Представители ГИБДД призывают автомобилистов выбирать безопасный скоростной режим, а также учитывать период межсезонья. Известно, что он характеризуется осадками и гололедом, поэтому нужно относиться к участию в движении особенно ответственно. Особенно, если в транспортном средстве перевозятся дети.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Тобольском тракте легковушка встала на крышу
За первые сутки гололеда в травмпункт обратилось 164 тюменца
На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск съехал в кювет автомобиль с детьми
Тюменская область и Индия могут открыть совместные предприятия в сфере нефтехимии
Почти полмиллиона тюмецев уже привились от гриппа
Водителям Тюменской области рекомендуют отказаться от дальних поездок
В Тюмени открывается Школа для родителей особенных детей
Тюменцы проверили работу световозвращающих элементов
В список «опасных» стеклоочистителей попала тюменская марка
Студентов региона ждут на интерактивные квесты о Тюменской области
Суд вынесен приговор водителю автобуса, задавившему на «зебре» школьницу в Тобольске
Тюменские старшеклассники выбирают инженерные специальности
Погода в Тюмени 31 октября: возможен снег
Тюменцам расскажут о точках роста в региональном бизнесе