Почти полмиллиона тюмецев уже привились от гриппа

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-31T10:14:22+03:00

Из них около 200 тысяч детей и свыше 300 тысяч взрослых

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области продолжается кампания по массовой иммунизации населения против гриппа. Прививки поставили уже 480 тысяч человек.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 30 октября 2018 года за счет средств федерального бюджета в области привито против гриппа 487 175 человек. Из них 171 783 – детей и 315 392 взрослых. Всего к эпидсезону гриппа и ОРВИ 2018-2019 годов планируется привить более 600 тысяч человек.

В надзорном ведомстве напомнили, что за счет бюджетных средств прививки проводятся населению из групп высокого риска. Среди них – дети с 6 месяцев, лица, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, лица призывного возраста, медицинские работники, работники образования и других профессиональных групп, определенных национальным календарем профилактических прививок.

Профилактическая вакцинация является экономически оправданной, так как позволяет снизить заболеваемость гриппом среди трудоспособного населения. Ежегодно на основании анализа прошлых эпидемических сезонов разрабатывается новые вакцины. Они содержат актуальные для будущего эпидсезона штаммы вирусов гриппа, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.