Водителям Тюменской области рекомендуют отказаться от дальних поездок

СЕГОДНЯ 09:31 2018-10-31T09:38:54+03:00

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Сегодня, 31 октября, на юге Тюменской области, а также в Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются сильный снегопад. Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на неподготовленном к зимним погодным условиям транспорте – без сезонных шин

- Дорожными службами будут приняты все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. Также просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям, не создавать препятствий для работающей спецтехники, - отметили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

Дорожники также призывают автономистов, ставших свидетелями внештатной ситуации на федеральных трассах, обращаться в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу по телефону: 8-800-200-63-06.