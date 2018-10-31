Тюменцы проверили работу световозвращающих элементов

СЕГОДНЯ 08:21 2018-10-31T08:21:03+03:00

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Накануне, 30 октября, тюменские автоинспекторы организовали проведение массового тестирования световозвращающих элементов. Они призваны обезопасить пеших тюменцев в условиях сокращения продолжительности светового дня и раннего наступления сумерек.

Акция прошла на пешеходных переходах, расположенных на крупных транспортных магистралях города. Пешеходные переходы через многополосные дороги являются самыми опасным, отмечают в Госавтоинспекции города Тюмени. Водители, движущиеся по второй и следующим полосам, не всегда своевременно замечают пешеходов, идущих по проезжей части.

С наступлением темноты автоинспекторы развернули у края проезжей части светящийся лозунг «Внимание – пешеход!», изготовленный из световозвращающего материала. При свете фар автомобилей привлекает внимание водителей, призывая их к снижению скорости при приближении к пешеходному переходу.

Участники в акции убедились в том, что световозвращающие элементы способны сделать пешехода заметнее для водителя. Как отметили сами автомобилисты, наличие даже небольшого светоотражающего элемента на одежде пешеходов, дает возможность водителю заблаговременно принять меры к торможению.