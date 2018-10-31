В список «опасных» стеклоочистителей попала тюменская марка

СЕГОДНЯ 07:49 2018-10-31T07:52:02+03:00

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С наступлением минусовой температуры каждый водитель начинает задумываться о приобретении морозоустойчивого стеклоочистителя. Региональное управление Роспотребнадзора рекомендует тюменским автомобилистам внимательнее отнестись к его выбору.

- Сегодня на рынке представлен широкий выбор подобных средств. Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из спиртов с водой с добавлением моющих средств, ароматизаторов, красителей. В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли и этиленгликоли, - пояснили в надзорном ведомстве.

По словам специалистов, изопропиловый спирт разрешён к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный резкий запах, напоминающий запах ацетона. Его трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека.

Нелегальные же производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт – вещество, обладающее слабым запахом, неотличимым от запаха этилового (пищевого) спирта, дешёвое и хорошо очищающее стёкла. При этом метанол– сильный кумулятивный яд. Он обладает направленным действием на нервную и сосудистую систему, зрительные нервы, сетчатку глаз.

- Стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных местах торговли. При покупке стеклоомывающей жидкости нужно обязательно обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку. Она должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, её назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности и меры предосторожности при её использовании, - отмечают в ведомстве.

На сегодняшний региональным управлением Роспотребнадзора уже выявлен ряд стеклоомывающих жидкостей с содержанием метанола. Среди них есть и тюменская марка. Так, требованиям безопасности не отвечают - стеклоомывающая жидкость «Метелица» (г. Владимир), низкотемпературная стеклоомывающая жидкость LiteStyle (-30*с, г. Москва), «Gristal» (-30*с) с ароматом яблока (г. Екатеринбург), низкотемпературная стеклоомывающая жидкость "WINTER WAY"-"20"(г. Москва), "Навигатор-зима -30" (г. Тюмень), «АРКТИК-АЙС -30» (г. Владимир), «КРАСНЫЙ ПИНГВИН» -32С ( Московская область).