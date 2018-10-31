2018-10-31T07:29:14+03:00
Общество

Суд вынесен приговор водителю автобуса, задавившему на «зебре» школьницу в Тобольске

Мужчина предстоит год провести в колонии поселении
Марина Васильева
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В Тобольске завершилось расследования уголовного дела водителя автобуса, под колесами которого в июне прошлого года на улице Юбилейной погибла школьница. На днях Тобольский городской суд огласил приговор Виталию Толкачеву.

Водитель признан виновным в нарушении правил дорожного движения. Ему предстоит год провести в колонии-поселении. При этом суд отверг показания ключевого свидетеля, на которые ссылалось следствие. Так, по версии следствия, девочка шла по бордюру вдоль дороги и упала в тот момент, когда проезжал автобус. В результате она попала под заднее колесо и несовместимые с жизнью травмы.

- В качестве доказательства следствие ссылалось на показания свидетеля, который якобы видел произошедшее с расстояния 50 метров. Однако суд, счел эти данные безосновательными, приняв во внимание слова других свидетелей, подсудимого, а также показания телефонной станции, прибора ГЛОНАС и фото с места ДТП, - отметили в пресс-службе Тобольского городского суда.

Представитель фемиды пришел к выводу, что школьница все же шла по пешеходному переходу — переходила дорогу из 8 микрорайона в 10-ый. В этот момент ее сбил автобус. Водитель же, совершив наезд, водитель не только не остановился, а прибавил скорость. В ходе разбирательства у суда также неоднократно возникали вопросы к следователям, которые вели это дело. Так, не были приобщены записи с камер видеонаблюдения, которые в окрестностях места ДТП имелись.

Водитель в ходе судебного разбирательства виновным себя не признал, хоть и выразил соболезнование потерпевшей стороне. Защита намерена обжаловать решение. Отец погибшей девочки отметил, что суд правильно разобрался в деталях дела, но вынес излишне мягкий приговор.

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