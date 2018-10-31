2018-10-31T06:38:21+03:00
Общество

Тюменские старшеклассники выбирают инженерные специальности

Выпускники успешно устраиваются на крупные предприятия региона
Марина Васильева
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Фото пресс-службы регионального отделения партии "Единая Россия"Фото пресс-службы регионального отделения партии "Единая Россия"
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В тюменской школе №7 первый заместитель председателя областной думы, координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Андрей Артюхов и генеральный директор АО «ТранснефтьСибирь» Виктор Бронников провели профориентационный урок для учеников 10 классов.

Несмотря на то, что у ребят каникулы, физико-математический класс собрался почти в полном составе — пообщаться о востребованных специальностях с гостями.

Директор школы №7 Елена Склюева рассказала, что в этом учебном году открыто шесть профильных классов, из них — ни одного по универсальному направлению. Это связано с тем, что те школьники, которые пришли учиться к нам в 10-й класс, знают, чего хотят от жизни. У них есть конкретные цели, они уже определись с вузом, в который будут поступать, и с профессией. Они достаточно успешны по предметам физика и математика, их привлекает инженерная деятельность. Есть у них и достижения в конкурсах и олимпиадах, они участники конференции «Шаг в будущее»

- Школа гордится своими выпускниками, — поделилась она. — В прошлом году с золотой медалью 11 классов окончили пятнадцать выпускников, аттестат особого образца за 9 класс получили десять человек. Пять учеников стали победителями муниципального этапа конкурса «Шаг в будущее - 2018».

Одним из таких выпускников, которыми гордится школа, стал сегодняшний гость — Андрей Артюхов. 15 лет он проработал в Тюменском нефтегазовом университете (ныне ТИУ), а сейчас является первым заместителем председателя областной думы, региональным координатором проекта партии «Единая Россия» «Новая школа». Он уверен: важно заниматься профориентационной работой с ребятами старшего школьного возраста. «Так выпускникам будет проще определиться с дальнейшим местом учебы. Их нужно знакомить со специальностями, которые востребованы в нашем регионе, а экономике Тюменской области необходимы высококлассные инженеры», — подчеркнул он.

- Ребятам еще в школе очень важно определиться со своей будущей профессией, — согласен с ним Виктор Бронников. — Нефтетранспортное производство, как и любое другое, развивается стремительно: растет уровень автоматизации, внедряется современное оборудование, требующее при эксплуатации глубоких знаний. Приведу такой пример: еще недавно мы на нефтеперекачивающих станциях меняли релейную автоматику на микропроцессорные системы, а сейчас уже меняем эту автоматику на более современные микропроцессорные системы автоматизации. Современное производство требует от рабочего, инженера полной отдачи, постоянного стремления развиваться и повышать свой уровень знаний. Учиться никогда не поздно. И сейчас перед школьниками стоит непростая задача выбора своего дальнейшего пути.

По его словам, на предприятие приходят как выпускники с высшим образованием, так и со средне-специальным. «В Тюмени у «Транснефти» есть нефтепроводный профессиональный колледж, который готовит специалистов для отрасли. Всего же 10 тысяч обучающихся ежегодно проходят через наш колледж. Это серьезная цифра».

Андрей Артюхов обратил внимание на том, что большинство специалистов, которые работают в «Транснефть-Сибири» – это тюменские кадры. Как он заметил, иногда высококлассные профессионалы приглашаются на предприятия региона из других городов – Екатеринбурга, Омска. «Здесь же трудятся в основном тюменцы, в частности — выпускники ТИУ. Это значит, что вуз обеспечивает кадрами наш регион, и, самое главное, они здесь востребованы», — отметил Артюхов.

Десятиклассница Екатерина Салтанова уже сейчас готовится к поступлению в Тюменский индустриальный университет на специальность «Прикладная геология». «Считаю, что это направление наиболее перспективное, нашей стране, особенно Тюменской области, нужны такие специалисты. Планирую стать инженером в нефтяной отрасли и хотела бы работать в таких компаниях, как «Транснефть», «Роснефть» или «Газпром». Меня интересует данная сфера, и я знаю: чтобы стать хорошим геологом нужно отлично знать физику, математику, географию. У меня по всем этим дисциплинам и не только — пятерки», - добавила она.

Дмитрий Лукманов – тоже отличник и будущий инженер. Он тоже мечтает учиться в Тюменском индустриальном университете, а работать — в «Транснефть». «Мне нравятся условия, созданные в компании, а также привлекают перспективы», — сказал он.

В ходе разговора Виктор Бронников, увидев интерес школьников, пригласил ребят посетить несколько объектов АО «Транснефть-Сибирь», в частности Тюменский ремонтно-механический завод и нефтепроводный профессиональный колледж. Ребята вместе с педагогами отправятся туда через неделю после окончания школьных каникул.

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