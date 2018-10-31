Погода в Тюмени 31 октября: возможен снег

СЕГОДНЯ 05:17 2018-10-31T06:40:26+03:00

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Сегодня, 31 октября, на юге Тюменской области будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. В отдельных районах порывы могут достигать до 13-18 м/с. Температура ночью -6-11 градусов, днем -0-5 градусов.

В Тюмени утром ожидается -7-8 градусов. Воможен снег. Днем воздух максимально прогреется до -3 градусов. Вечером ожидается -1-0 градусов. Также возможен снег.

31 октября в народном календаре Луков день. Это один и сподвижников Иисуса Христа, автор нескольких Библейских глав. Также Лука считался первым иконописцем в истории. Самая первая икона Пресвятой Богородицы была написана им.

По вышеперечисленным причинам святого Луку олицетворяли в народе с живописью. А главным корнеплодом в лечении множества недугов считали лук. Огородники в Луков день смотрели на вишню: если листья кустарника еще сидят на веточках, значит, снег не скоро выпадет.