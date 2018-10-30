2018-10-30T16:17:37+03:00
Экономика

Тюменцам расскажут о точках роста в региональном бизнесе

Получить ценные советы от спикеров можно будет на профильной конференции
Поделиться:
Участники конференции получат практические решения в области эффективного продвиженияУчастники конференции получат практические решения в области эффективного продвижения
Изменить размер текста:

13 ноября в Тюмени пройдет первая в Тюмени конференция «Региональный магазин. Точки роста 2019». 5 спикеров-практиков, знающих проблемы регионального бизнеса не понаслышке, за 5 часов поделятся со слушателями своим опытом.

По завершению участники конференции получат практические решения в области эффективного продвижения, поиска и стимулирования персонала, работы с целевой аудиторией, выбора успешной системы лояльности и построения системного, управляемого бизнеса. Организаторы приглашают к участию предпринимателей-собственников магазинов одежды и обуви. О причинах проведения такой конференции рассказала один из организаторов, директор ритейл-агентства «Аксиома Бизнеса» Варлачева Надежда.

- На одном крупном форуме в Москве, посвященному развитию розничного рынка, от участников форума я услышала грустную и страшную фразу о том, что региональная розница сейчас находится в фазе «дожития». Неприятное слово. Но ведь и не поспоришь. С одной стороны давят федеральные игроки. У них стандарты, бюджеты, бренды, продвижение. С другой стороны многие представители нашей региональной розницы действительно не отслеживают глобальные изменения, потому как сначала их поглотила операционка, а потом снежным комом прилипло непонимание происходящих изменений. Однако сегодня я могу сказать, что новые тренды очевидны всем и уже вовсю диктуют правила рынку. Предприниматель, оставляющий свой бизнес без изменений, обрекает его на дожитие. А для тюменских предпринимателей, кто готов держать руку на пульсе, мы и организовываем в Тюмени retail-конференцию «Региональный магазин. Точки роста 2019, - поделилась Надежда Варлачева, организатор конференции «Региональный магазин. Точки роста 2019», директор маркетингового агентства «Аксиома бизнеса».

Вопросов у предпринимателей из сферы ритейла очень много. Так один из самых популярных, обращённых к маркетинговым агентствам: «Что привлекательнее - скидки или бонусы? Как построить эффективную систему лояльности, но при этом не прогореть?» В докладе Надежды Варлачевой можно будет получить на них ответы.

Также предпринимателей ждёт net-working сессия, обмен полезными контактами и розыгрыш сертификатов от партнёра конференции - Стоматологии «Доктор Альбус».

С темами докладов остальных спикеров и общей программой конференции можно ознакомиться: на сайте https://merchanday.ru .

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На одной из дорог Тюмени веселая девушка показывала водителям обнаженную грудь
На развязке Федюнинского — Мельникайте в Тюмени опрокинулся грузовик с грунтом
Молодая тюменка прописала в доме матери более 150 иностранцев
В Тюмени проходит массовое тестирование световозвращателей
В 2021 году население Тюменской области составит 1,561 миллион человек
Индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 9,7%
В библиотеках Тюменской области пройдет недельный марафон «Живая классика»
В Тюмени поймали поджигателей авто
Альбина Ахатова устроила мозговой штурм тюменским «масонам»
Сбили или стало плохо: в Тюмени на дороге пострадала шустрая бабушка
Тюменские врачи рассказали, почему скончался малыш, проглотивший шарик
В обливании холодной водой на набережной Тюмени впервые будут участвовать малыши
Тюменец Муса Могушков выиграл бронзу «Большого шлема»
В Тюменской области задержали группу с крупной партией "соли"
В День народного единства тюменцев ждут на Цветном бульваре
Тюменский предприниматель с товарищем ограбил прохожего, чтобы выпить
Еще одна трагедия: в Тюмени с высоты упала и разбилась девушка
За желание развестись муж чуть не убил жительницу Ишима
Потерявшаяся в Нижнетавдинском районе 58-летняя сельчанка провела на болотах трое суток
Сбербанк предлагает широкую программу к Всероссийской неделе сбережений