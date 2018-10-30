Тюменцам расскажут о точках роста в региональном бизнесе

СЕГОДНЯ 16:16 2018-10-30T16:17:37+03:00

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13 ноября в Тюмени пройдет первая в Тюмени конференция «Региональный магазин. Точки роста 2019». 5 спикеров-практиков, знающих проблемы регионального бизнеса не понаслышке, за 5 часов поделятся со слушателями своим опытом.

По завершению участники конференции получат практические решения в области эффективного продвижения, поиска и стимулирования персонала, работы с целевой аудиторией, выбора успешной системы лояльности и построения системного, управляемого бизнеса. Организаторы приглашают к участию предпринимателей-собственников магазинов одежды и обуви. О причинах проведения такой конференции рассказала один из организаторов, директор ритейл-агентства «Аксиома Бизнеса» Варлачева Надежда.

- На одном крупном форуме в Москве, посвященному развитию розничного рынка, от участников форума я услышала грустную и страшную фразу о том, что региональная розница сейчас находится в фазе «дожития». Неприятное слово. Но ведь и не поспоришь. С одной стороны давят федеральные игроки. У них стандарты, бюджеты, бренды, продвижение. С другой стороны многие представители нашей региональной розницы действительно не отслеживают глобальные изменения, потому как сначала их поглотила операционка, а потом снежным комом прилипло непонимание происходящих изменений. Однако сегодня я могу сказать, что новые тренды очевидны всем и уже вовсю диктуют правила рынку. Предприниматель, оставляющий свой бизнес без изменений, обрекает его на дожитие. А для тюменских предпринимателей, кто готов держать руку на пульсе, мы и организовываем в Тюмени retail-конференцию «Региональный магазин. Точки роста 2019, - поделилась Надежда Варлачева, организатор конференции «Региональный магазин. Точки роста 2019», директор маркетингового агентства «Аксиома бизнеса».

Вопросов у предпринимателей из сферы ритейла очень много. Так один из самых популярных, обращённых к маркетинговым агентствам: «Что привлекательнее - скидки или бонусы? Как построить эффективную систему лояльности, но при этом не прогореть?» В докладе Надежды Варлачевой можно будет получить на них ответы.

Также предпринимателей ждёт net-working сессия, обмен полезными контактами и розыгрыш сертификатов от партнёра конференции - Стоматологии «Доктор Альбус».

С темами докладов остальных спикеров и общей программой конференции можно ознакомиться: на сайте https://merchanday.ru .