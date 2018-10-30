На одной из дорог Тюмени веселая девушка показывала водителям обнаженную грудь
Что стало причиной странного поступка, неизвестно
На одной из дорог Тюмени веселая девушка показывала водителям обнаженную грудь. Фото vk.com
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Расгоряченная тюменка сегодня на проезжей части показывала водителям обнаженную грудь. С голыми ногами в сапогах и пальто на голое тело, веселая девушка, широко улыбаясь, откровенно демонстрировала свое тело топлес всем проезжающим.
Фотография горожанки появилась в социальных сетях. Автор снимка сообщил, что встретил девушку на одной из дорог в районе ММС.
Горожан возмутил такой поступок. В своих комментариях они пишут: "стыд!", "срамота", "ужас"... Чем вызвано поведение девушки, непонятно. Не исключено, что она находится под действием какого-нибудь наркотика или алкоголя.